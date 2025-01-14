В Альметьевске проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности

Администрация Альметьевска объявила о проведении мероприятий по антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации.

В городе также объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами. Местным жителям рекомендуют по возможности спуститься в подвалы и не подходить к окнам. Сообщается, что укрытия открыты.

Ранее МЧС России повторно объявило опасность атаки беспилотниками в Татарстане. Под Казанью после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна.

Диана Соловьёва