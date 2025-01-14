Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. На переговорах с правительством глава немецкого военного ведомства хочет получить информацию о необходимой Украине помощи и ознакомиться с обстановкой на местах, рассказал он агентству DPA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance / AFP

13 января Борис Писториус объявил о передаче Украине первой новой колесной гаубицы RCH 155 для усиления артиллерийских возможностей страны. За день до этого министр рассказал, что Минобороны ФРГ подготовило новый пакет военной помощи Украине, он проходит согласование в правительстве. Германия — второй по объему поставщик помощи ВСУ — с начала боевых действий выделила примерно €28 млрд на эти цели.

В начале декабря в Киев с необъявленным визитом прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о дополнительной поставке вооружения на €650 млн. Спустя неделю украинскую столицу неожиданно посетил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц, чтобы заверить Украину в планах ФРГ поддерживать ее в дальнейшем.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Олафа Шольца совпали все обстоятельства».

Лусине Баласян