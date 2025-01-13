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Коммерсантъ FM
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Квота на число российских паломников в хадж составила 25 тыс.

Уполномоченный по делам хаджа при правительстве России Ильяс Умаханов и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии доктор Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа подписали вчера, 12 января, соглашение об организации хаджа в 2025 году. Согласно ему, квота на количество паломников из России осталась на уровне 2024 года и составит 25 тыс., сообщили в Духовном управлении мусульман.

Паломники во время хаджа

Паломники во время хаджа

Фото: Шамиль Идиатуллин, Коммерсантъ

Паломники во время хаджа

Фото: Шамиль Идиатуллин, Коммерсантъ

Министр Саудовской Аравии счел важным укреплять сотрудничество двух стран в организации хаджа. Он также выразил желание посетить Россию в рамадан.

Хадж — паломничество в область Хиджаза в Саудовской Аравии, связанное с посещением священных для мусульман городов — Мекки и Медины. Он также включает в себя посещение Каабы, долины Арафат и других священных мест в окрестностях Мекки. Считается, что каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж при наличии физических и финансовых возможностей.

В сентябре 2024 года «Ъ» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией могут открыть прямое авиасообщение с января 2025 года. Традиционно это направление рассматривалось для хаджа и умры. При этом с 2023 года пассажиропоток удвоился в связи с появлением интереса у туристов.

Подробнее — в материале «Ъ» «За паломниками потянулись туристы».

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