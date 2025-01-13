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В 2024 году в Татарстане число заболеваний коклюшем снизилось на 30%

В 2024 году в Татарстане на 30,5% снизилась заболеваемость коклюшем. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

В 2024 году в Татарстане число заболеваний коклюшем снизилось на 30%

В 2024 году в Татарстане число заболеваний коклюшем снизилось на 30%

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В 2024 году в Татарстане число заболеваний коклюшем снизилось на 30%

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в Татарстане зарегистрировано 1239 случаев коклюша. Количество заболеваний в 2023 году составило 1782 случая.

В сентябре заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в республике от коклюша привили 54% детей шести-семи лет от плана. Госпожа Авдонина отмечала, что в регионе в восемь раз сократилось число заболеваний.

Диана Соловьёва

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