ЦАХАЛ заявил об ударах по маршрутам контрабанды оружия у границы Ливана и Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам ливанского движения «Хезболла». По данным армейской пресс-службы, были атакованы несколько «террористических целей» на территории Ливана. Ранее ливанское новостное агентство NNA сообщало, что самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов в окрестностях районов Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге страны.

«Среди пораженных целей — ракетная установка, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия»,— сказано в размещенном в Telegram-канале комментарии.

Кроме того, израильская армия заявила об ударах по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы, которые, как утверждается, использовались для контрабанды оружия ливанскому движению.

С момента вступления в силу 27 ноября 2024 года соглашения о 60-дневном перемирии Израиль, согласно данным различных международных и арабских СМИ, атаковал более сотни целей на территории Ливана. Погибли 39 человек, местные власти не уточняли, все ли из них являются гражданскими лицами.

Соглашение о перемирии подразумевает вывод израильских войск с юга Ливана в течение 60 дней, размещение ливанской армии вдоль южной границы страны при поддержке Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Вооруженные формирования «Хезболлы» должны отвести свои силы за реку Литани.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израильская армия прописывается в Ливане».