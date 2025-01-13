Польша связала отказ пропустить в РФ спецборт Словакии с отсутствием документов

Польша не отказывалась давать разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство самолета с делегацией парламента Словакии. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИДа Павел Вроньский. По его словам, словаки изменили маршрут по собственной инициативе после того, как Варшава попросила дополнить присланный комплект документов, которые необходимы для выдачи разрешения.

Вчера, 12 января, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил, что польская сторона запретила летевшему в Россию спецборту с парламентской делегацией на борту использовать для этого воздушное пространство над Польшей.

«Мы не отказывали словацкой стороне в пролете. Они просто прислали нам неполные документы, без вербальной ноты, а затем в ходе рассмотрения дела, когда их попросили дополнить (документы.— "Ъ"), они проинформировали об изменении маршрута»,— заявил дипломат агентству PAP (цитата по ТАСС).

Официальный визит парламентской делегации во главе с вице-спикером словацкого парламента Андрея Данко в Россию начался 12 января. Делегация из шести человек будет находиться в Москве до 15 января.

Господин Данко говорил, что поездка должна помочь восстановить отношения с Москвой и продолжить диалог, начатый премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем переговоров будет сотрудничество в сфере энергетики.

Подробнее о ситуации с прекращением транзита — в материале «Ъ».