В Крыму зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

В Черном море в 75 километрах от Керчи зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее два землетрясения были зафиксированы в Сочи. В ночь на субботу 11 января произошло землетрясение магнитудой 3,5. Вечером 11 января в Сочи были зарегистрированы повторные толчки магнитудой 3,9 балла. Это землетрясение стало самым сильным на территории курорта за последние 12 лет.

Как пояснила глава сейсмологической службы курорта Елена Карпович, причиной «роя землетрясений» в Сочи стал рост молодых Кавказских гор.

Андрей Николаев