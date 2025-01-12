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Сейсмолог рассказала о причине землетрясений в Сочи

Причиной «роя землетрясений» в Сочи стал рост молодых гор. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на главу сейсмологической службы курорта Елену Карпович.

Фото: Андрей Куценко

Фото: Андрей Куценко

Как отметила эксперт, Сочи находится в предгорье Кавказа. Кавказские горы — молодые, поэтому все закономерно, и других причин нет. Горы растут, по тектоническим разломам происходит разрядка энергии, поэтому случаются землетрясения.

Напомним, в течение суток 11 января в Сочи произошло два землетрясения. В ночь на субботу было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Вечером произошло еще одно землетрясение, которое стало самым сильным за последние 12 лет, его магнитуда составила 3,9.

Андрей Пугачев

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