Сейсмолог рассказала о причине землетрясений в Сочи

Причиной «роя землетрясений» в Сочи стал рост молодых гор. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на главу сейсмологической службы курорта Елену Карпович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Как отметила эксперт, Сочи находится в предгорье Кавказа. Кавказские горы — молодые, поэтому все закономерно, и других причин нет. Горы растут, по тектоническим разломам происходит разрядка энергии, поэтому случаются землетрясения.

Напомним, в течение суток 11 января в Сочи произошло два землетрясения. В ночь на субботу было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Вечером произошло еще одно землетрясение, которое стало самым сильным за последние 12 лет, его магнитуда составила 3,9.

Андрей Пугачев