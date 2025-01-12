Для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море сформирован федеральный штаб

По поручению президента Владимира Путина сформирован федеральный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации с разливом мазута. Члены штаба и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в Анапу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Федеральный штаб будет работать непосредственно на месте ЧС вплоть до полной ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, говорится в сообщении.

Александр Куренков будет лично контролировать ход выполнения работ на загрязненных участках побережья. Кроме того, глава ведомства проведет заседание Правительственной комиссии, чтобы выработать дополнительные меры по скорейшей ликвидации последствий крушения танкеров.

Ранее в оперштабе Кубани назвали основную причину разлива мазута в Черном море. Ей стала трещина в корпусе, появившаяся из-за сильных штормов.

Всего с начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе было собрано и вывезено с пляжей 157 тыс. тонн замазученного песка и грунта.

Андрей Пугачев