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С пляжей Кубани вывезли 157 тысяч тонн замазученного песка и грунта

С начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе было собрано и вывезено с пляжей 157 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам главы региона, в районе мыса Панагия в Темрюкском районе с танкера «Волгонефть-239» произошел выброс мазута. Участок моря протяженностью 400 метров оградили бонами. Нефтепродукты удалось собрать в узкую линию до 5 метров вдоль берега.

На мелководье мазут собирали с помощью пропиленовых сетей вручную. Также использовались более 40 единиц тяжелой техники. Для сбора мазута построили 300 метров технической дороги.

«С участка в районе мыса Панагия вывезено 303 тонны нефтепродуктов в чистом виде, совершено 43 рейса»,— рассказал господин Кондратьев об итогах работы по ликвидации разлива нефтепродуктов за 11 января.

Как отметил губернатор, в Темрюкском районе на месте разлива мазута продолжают работу корабли Морспасслужбы. Специалисты проводят обработку поверхности воды биосорбентом. В российских вузах разрабатывают технологии по извлечению мазута, находящегося в толще воды и на дне моря.

Глава края поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации ЧС: добровольцев, команды муниципальных администраций, сотрудников МЧС, ветеринарных врачей.

Андрей Николаев

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