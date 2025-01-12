Глава РАО поддержала ввод интегральной оценки в школах

Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева назвала разумной инициативу введения интегральной оценки для выпускников школ. По ее словам, результаты ЕГЭ не могут быть единственным итогом обучения, необходимо учитывать все достижения и способности ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Васильева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ольга Васильева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере»,— сказала госпожа Васильева в беседе с ТАСС.

Оценивать знания выпускников школ с помощью интегральной отметки предложил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании 10 декабря. Интегральная оценка знаний, по словам главы СПЧ, должна отражать уровень освоения учеником всей программы или трех указанных им предметов. Балл может высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за четверти или полугодия в ходе изучения конкретного предмета.

Инициативу господина Фадеева поддержал президент Владимир Путин, поручивший правительству ее проработать. В конце декабря Рособрнадзор сообщил о готовности подключиться к обсуждению введения такой оценки.

О поступлении в вузы — в публикации «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».