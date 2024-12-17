Рособрнадзор готов обсуждать введение «интегральной оценки» в школах

Рособрнадзор готов подключиться к обсуждению введения для выпускников школ «интегральной оценки» знаний, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее идею ввести такую оценку поддержал президент Владимир Путин. Предполагается, что она наряду с ЕГЭ будет учитываться при поступлении в вузы.

Оценивать знания выпускников школ с помощью «интегральной» отметки предложил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании 10 декабря. Тогда в разговоре с президентом он указал, что ученики 10-х и 11-х классов обычно сосредотачиваются только на подготовке к ЕГЭ, то есть изучают три предмета, необходимых для поступления в вуз. Остальная часть школьной программы изучается ими не в полной мере. Господин Фадеев отметил, что в первую очередь речь идет о «ценностных дисциплинах» — литературе, географии и истории, которые редко выбираются учениками для сдачи госэкзамена.

«Интегральная оценка» знаний, по словам главы СПЧ, должна отражать уровень освоения учеником всей программы или трех указанных им предметов. Этот балл может высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за четверти или полугодия в ходе изучения конкретного предмета. Кроме того, Валерий Фадеев считает, что этот средний балл должен учитываться как часть вступительных в вузы. «Фактически это будет четвертая оценка: три экзамена плюс средний балл»,— пояснял он.

Президент предложение господина Фадеева одобрил. Владимир Путин отметил, что история, литература и география «чрезвычайно важны», так как они формируют культурный код человека. Проработать вопрос введения «интегральной оценки» поручил правительству.

Сейчас, согласно утвержденному Минпросвещения порядку выдачи аттестатов, итоговые оценки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых (четвертных или триместровых) и годовых отметок ученика за каждый год обучения.

По регламенту Минобрнауки, выпускники школ для поступления в вузы должны пройти три вступительных испытания (ВИ). ВИ-1 — одинаковое для всех — это экзамен по русскому языку. ВИ-2 предполагает сдачу ЕГЭ по профильному для вуза предмету (он выбирается ведомством). ВИ-3 — экзамен, который выбирает сам вуз. Для большинства учебных заведений достаточно трех испытаний, но некоторые устанавливают четвертое, предмет для него выбирается из перечня министерства.

О поступлении в вузы — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».

Полина Мотызлевская