Летевшие в Саратов самолеты перенаправили в Самару и Волгоград

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы и «Ширак Авиа» из Еревана, которые следовали в Саратов, перенаправили в Самару и Волгоград, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на саратовский аэропорт Гагарин. Сейчас Гагарин не принимает и не отправляет рейсы.

Ограничения в аэропорту Саратова были введены в 10:40 мск в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об их отмене пока не сообщалось. Также утром запрет на прием и отправку самолетов действовал в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.