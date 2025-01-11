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Коммерсантъ FM
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Летевшие в Саратов самолеты перенаправили в Самару и Волгоград

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы и «Ширак Авиа» из Еревана, которые следовали в Саратов, перенаправили в Самару и Волгоград, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на саратовский аэропорт Гагарин. Сейчас Гагарин не принимает и не отправляет рейсы.

Ограничения в аэропорту Саратова были введены в 10:40 мск в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об их отмене пока не сообщалось. Также утром запрет на прием и отправку самолетов действовал в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

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