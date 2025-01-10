Илон Маск рассказал о способе быстро закончить конфликт на Украине

Американский предприниматель Илон Маск в беседе в соцсети Х с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидатом в канцлеры ФРГ Алисой Вайдель заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может достаточно быстро урегулировать конфликт на Украине. Ранее политик говорил, что это получится сделать в течение полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

«Думаю, что президент Трамп очень быстро все урегулирует. ...Путь к решению есть, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов»,— написал господин Маск. По его мнению, у Киева нет шансов выстоять в военно-политическом противостоянии с Москвой.

Госпожа Вайдель согласилась с позицией предпринимателя. По ее мнению, политические элиты в Европе стали слишком зависимы от США. «Моя надежда на Дональда Трампа и вас состоит в том, что ваша администрация как можно скорее закончит эту ужасную войну... потому что европейцы не могут это сделать»,— сказала сопредседатель АдГ в разговоре с бизнесменом.

6 января Конгресс объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов 2024 года. Илон Маск потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации, где он должен стать одним из руководителей нового департамента по эффективности госуправления.

О политической деятельности Илона Маска — в материале «Ъ FM».