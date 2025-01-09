Владимир Путин анонсировал разговор с Си Цзиньпином о кино

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Он уточнил, что разговор будет касаться взаимодействия обеих стран в сфере кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный»,— сказал господин Путин во время совещания с членами правительства, говоря о российско-китайском взаимодействии (цитата по сайту Кремля). Президент также попросил министра культуры Ольгу Любимову предоставить ему информацию о ходе совместной работы России и Китая в сфере кинематографа для разговора с господином Си.

В октябре 2024 года Владимир Путин рассказал, что Си Цзиньпин, посещая саммит БРИКС в Казани, предложил развивать российско-китайское сотрудничество в кинематографе. По словам президента, у обеих стран много «страниц совместной истории», которые можно было бы отразить в кино. Он также рассказал, что сейчас идет работа над совместным фильмом о событиях 1926–1927 годов.

В ноябре «Ъ» писал, что сборы российских фильмов за рубежом за первые девять месяцев 2024-го составили $15,3 млн против $11,8 млн за тот же период прошлого года. Ключевым рынка экспорта остается Китай, а большую часть доходов продолжает приносить анимация.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Кино на экспорт».