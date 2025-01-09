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В Ярославской области произошло почти 300 аварий за новогодние праздники

В Ярославской области в период с 1 по 8 января включительно произошло 288 аварий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном УМВД.

ДТП на окружной в Ярославле

ДТП на окружной в Ярославле

Фото: МЧС России

ДТП на окружной в Ярославле

Фото: МЧС России

По данным ведомства, в 16 дорожно-транспортных происшествиях пострадали люди. В двух авариях, произошедших в Ярославле и Рыбинске, погибли люди. Так, 3 января на перекрестке Юго-Западной окружной дороги с улицей Гагарина рано утром столкнулись два автомобиля Nissan и один Opel. Один из водителей погиб.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что за новогодние праздники сотрудники МЧС потушили 63 пожара.

Алла Чижова

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