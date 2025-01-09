Ярославский экс-министр обвиняется в получении взяток от IT-компаний

Бывший министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев обвиняется в получении взяток от ярославских IT-компаний. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Королев

Фото: Министерство цифрового развития ЯО Александр Королев

Фото: Министерство цифрового развития ЯО

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Королев был арестован ярославским судом по обвинению в получении взяток. Он занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. Следствие считает, что с мая по декабрь 2024 года министр обеспечивал победу в тендерах на реализацию госконтрактов в области информационной безопасности и информационных технологий, за что получал взятки.

Чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным СК России по Ярославской области. Следователи продолжают расследование уголовного дела. В момент задержания Александр Королев занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

Алла Чижова