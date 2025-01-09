Английский клуб запретил регбисту Готовцеву играть с флагом России на форме

Английский регбийный клуб «Глостер» запретил своему спортсмену Кириллу Готовцеву играть в футболке с российским флагом. Готовцев вышел в одежде с национальной символикой на матч чемпионата Англии по регби в составе «Глостера», который играл против клуба «Сейл Шаркс». Решение спортсмена вызвало негативную реакцию в соцсетях.

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«"Глостер" осведомлен о дискуссии в социальных сетях относительно футболки Кирилла Готовцева, на которой изображен национальный флаг... Во избежание сомнений в эти выходные, как и во всех играх этого сезона, флаги на футболках не появятся»,— говорится в заявлении клуба.

В «Глостере» добавили, что после внутреннего обсуждения клуб решил не запрещать остальным игрокам носить футболки с национальным флагом. В заявлении указано, что решение принято с согласия Кирилла Готовцева.

Регбийный клуб также заявил, что «понимает коннотацию флага». При этом там выразили глубокое презрение ко всем формам расизмам и добавили, что спортивным фанатам, которые выражают подобные взгляды, не будут рады на стадионе «Глостера».

37-летний Кирилл Готовцев с 2013 года играл за красноярский регбийный клуб «Красный Яр». В 2015 году он стал чемпионом России, получил три Кубка России по регби. В 2021-м перешел в английский «Глостер».