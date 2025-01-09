ВСУ обстреляли девять белгородских муниципалитетов; два человека пострадали

За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 53 боеприпасов и 32 беспилотников. В результате два мирных жителя получили ранения. Повреждены восемь частных домов, одна квартира и один МКД, а также 11 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома и потолок в одной из квартир.

В Белгородском районе под удар ВСУ попали поселки Октябрьский и Разумное, села Красное, Крутой Лог, Чайки, Черемошное и Ясные Зори. Населенные пункты обстреляли с помощью 14 БПЛА. Пострадали четыре частных дома, восемь автомобилей, три надворные постройки, сельхозпредприятие и линии электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение на одной из улиц в поселке Разумное и в двух домах в селе Крутой Лог.

В Валуйском округе с помощью четырех БПЛА атаковали села Борки и Кукуевка, а также хутор Леоновка. В последнем населенном пункте в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали два мирных жителя. Женщину после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение, а мужчина проходит лечение в областной клинической больнице. Разрушения получили три автомобиля и надворная постройка.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли одним беспилотником. Последствий нет.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Дроновка, Козинка и Сподарюшино атаковали с помощью 17 боеприпасов и двух БПЛА. Без пострадавших и разрушений.

Над Губкинским горокругом сбили два беспилотника самолетного типа. Без последствий.

В Краснояружском районе ВСУ обстреляли поселок Прилесье, села Графовка и Теребрено с помощью 35 боеприпасов и одного БПЛА. Повреждены два частных дома и линия электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение в селе Графовка.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Без пострадавших и повреждений.

В Шебекинском округе села Вознесеновка, Муром и Никольское, а также хутор Марьино атаковали с помощью одного снаряда и шести БПЛА. Разрушения получили два частных дома и надворная постройка.

Сутками ранее ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета. Повреждено три частных дома и легковой автомобиль. О пострадавших и погибших не сообщалось.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева