ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета с помощью беспилотников

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три муниципалитета Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрелов и ударов с помощью беспилотников никто не пострадал, а повреждения получили три частых дома и легковой автомобиль.

В Белгородской области были атакованы села Драгунское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое, Хохлово, Черемошное и Шишино, а также по поселку Политотдельский. По этим населенным пунктам ВСУ выпустили шесть беспилотников и один боеприпас. В результате повреждения получили три дома и автомобиль.

Также под огонь попали Валуйский и Грайворонский городские округа. По грайворонским селам Новостроевка-Вторая и Мокрая Орловка выпустили два артснаряда и два взрывных устройства. Над Валуйским районом система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотника. Обошлось без последствий.

За сутки с 6 по 7 января ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 95 боеприпасов и 30 беспилотников. Ранение получил один мирный житель.

Сергей Толмачев