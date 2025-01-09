Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 января

19:29. СКР будет расследовать обстрелы Белгородской области 8 и 9 января, при которых пострадали три мирных жителя. Об этом сообщили в ведомстве.

18:37. Истребители Су-35с прикрывают экипажи ВКС, которые уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

18:02. По уточненным данным, в результате падения обломков БПЛА в Левобережном районе Воронежа было повреждено 83 окна. Специалисты уже провели необходимые замеры и передали данные на производство. Подрядчик начал готовиться к ремонту квартиры, пострадавшей при атаке. Там предстоит переложить часть кирпичной стены, заменить лоджию и переклеить обои. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

17:52. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля. Село Никольское Белгородского района подверглось атаке беспилотника — в МКД пробита кровля и выбиты окна в трех квартирах. В поселке Октябрьский того же муниципалитета дрон атаковал стоянку коммерческого объекта — у двух легковых автомобилей повреждены кузова и остекление. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:26. Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

16:25. СКР возбудил в отношении боевиков ВСУ уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ; до 20 лет лишения свободы) после обстрела курского поселка Теткино 8 января, в результате которого пострадал мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

16:08. В Воронежской области отменили режим авиационной опасности, сообщил губернатор Александр Гусев.

15:35. Авиационная опасность снова объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

15:06. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — РСЧС.

15:04. Отбой авиационной опасности в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

15:03. В Курской области отбой ракетной опасности — оперштаб региона.

14:43. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

14:40. С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 310 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

14:39. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб.

14:37. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились на Курском направлении до 190 солдат. Также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:31. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

14:25. Ракетная опасность объявлена в Курской области — региональный оперштаб.

14:14. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. В результате детонации дрона пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

13:50. Приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под минометный обстрел вечером 8 января. В результате пострадал мирный житель 1963 года рождения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

12:20. РСЧС: идет обстрел села Графовка Краснояружского района Белгородской области.

12:08. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области — РСЧС.

11:47. За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 53 боеприпасов и 32 беспилотников. Два мирных жителя получили ранения. Повреждены восемь частных домов, одна квартира, а также 11 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:44. Начиная с нового года, ежемесячная зарплата бойцов отряда «Барс-Курск» будет составлять не менее 120 тыс. При этом для них предусмотрена выплата подъемных в размере 50 тыс. руб. после двух месяцев службы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

10:05. 26 украинских военных сдались в плен в Курской области после неудавшейся попытки контратаки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

9:15. Экипажи Ка-52м нанесли удары по скоплению личного состава, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

8:54. Ночью в Курской области дважды объявлялся режим ракетной опасности, следует из данных регионального оперштаба.

7:26. За ночь над Белгородской областью сбили пять беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.