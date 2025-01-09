Пентагон: Путин не собирается уступать Украине то, что не должен уступать

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что у Украины должна быть максимально сильная позиция на возможных переговорах с Россией, чтобы президент РФ Владимир Путин с должным вниманием воспринял требования Киева. 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в течение полугода. Сегодня США могут объявить о пакете помощи на $500 млн.

«Мы считаем, что господин Путин не из тех, кто уступает то, что не должен уступать... Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем более он... прислушается к требованиям украинской стороны»,— сказал чиновник на брифинге (цитата по РБК). Он добавил, что внимание Вашингтона сосредоточено на укреплении военных возможностей Киева.

Ранее будущий спецпосланник по Украине в администрации господина Трампа Кит Келлог высказал мнение, что тот не пойдет на уступки Москве в вопросе урегулирования на Украине, но хочет завершить его как можно скорее.

19 декабря господин Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

О вариантах урегулирования — в материале «Ъ».