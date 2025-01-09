В российских школах не будут вводить ограничения на фоне метапневмовируса

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что общеобразовательные учреждения страны продолжат работу в штатном режиме, несмотря на распространение метапневмовируса в соседних с РФ странах. Соответствующий комментарий распространила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В Минпросвещения добавили, что вводить дополнительные ограничения для школ не планируется.

Роспотребнадзор сообщал, что держит ситуацию с ростом заболеваемости метапневмовирусом на контроле. По данным Управления по контролю и профилактике заболеваний КНР, вирус проявляется симптомами, аналогичными при гриппе или простуде, в частности, в виде кашля, озноба и головной боли. Рост заболеваемости также отмечена и в Казахстане, где зафиксировали сезонные случаи названного вируса.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Метапневмовирус открыл сезон».