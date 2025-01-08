AZAL приостановила полеты из Баку в Казань на неопределенный срок

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что приостанавливает полеты из Баку в Казань и обратно на неопределенный срок. Это решение принято из-за регулярных закрытий воздушного пространства над Казанью во время атак украинских беспилотников.

Отмечается, что пассажиры с билетами имеют право на полный возврат средств или замену билетов. AZAL пообещала, что будет информировать пассажиров об изменениях и продолжит следить за ситуацией.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение возле казахстанского города Актау. Погибли 38 человек из 67. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за авиакатастрофу на представителей России.

Власти РФ отмечали, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, когда средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников, а после его пилот самостоятельно принял решение уходить в Казахстан. Президент России Владимир Путин принес извинения господину Алиеву в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

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