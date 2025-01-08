На Кубани спасли больше 5,5 тысячи птиц, пострадавших от разлива мазута

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли больше 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров 15 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ведомства, за последние сутки спасли 155 птиц. Всего в центры реабилитации Кубани и Ставропольского края передали около 2,5 тыс. птиц. Пернатым круглосуточно оказывают помощь, моют, лечат и отправляют на реабилитацию. В частности, более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк». «Птицы живут в теплых вольерах, где температура +26 градусов, с песчаными и бассейновыми зонами»,— говорится в сообщении оперштаба региона.

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Судна суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных. По данным на 7 января, с пляжей Кубани вывезли почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. Операцию по перекачке мазута из потерпевших крушение танкеров начнут в ближайшее время, как только позволят погодные условия. В регионе тестируют новые методы очистки пляжей от мазута.

Маргарита Синкевич