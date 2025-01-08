Стали известны подробности операции по перекачке мазута из затонувших танкеров

На Кубани операцию по перекачке мазута из потерпевших крушение танкеров начнут в ближайшее время, как только позволят погодные условия. О подробностях запланированных работ руководитель Морской спасательной службы Виктор Чернов рассказал в интервью «Россия-1». Часть беседы опубликована в официальном телеграм-канале Морспасслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Операцию проведут в несколько этапов. В первую очередь мазут уберут с кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе Тамани. «Это необходимо сделать, чтобы зимние штормы не разбили и не повредили ее, чтобы предотвратить возможный выход мазута»,— подчеркнул Виктор Чернов. Там установили боновое заграждение, специалисты ведут наблюдение, выхода нефтепродуктов в настоящее время нет.

«Как только позволит погода, члены экипажа совместно со спасателями и представителями правоохранительных органов (их присутствие связано с расследованием уголовного дела из-за гибели двух кораблей) попадут на судно, проведут осмотр, чтобы убедиться, что судовые системы работают корректно»,— рассказал глава Морспасслужбы. В случае обнаружения неисправностей специалисты их устранят.

Далее на танкер завезут порядка 20 тонн дизтоплива и запустят судовые механизмы. До пяти дней потребуется для разогрева мазута до 45 градусов. Только в этом состоянии его можно перекачать на другое судно.

«Далее предстоит сложная операция по перекачке мазута на мелководье. Все детали прорабатываются, чтобы успешно завершить процесс. После откачки мазута из кормовой части севшую на мель "Волгонефть-239" уберут с берега»,— сказал Виктор Чернов. Корму отдадут судовладельцу, который будет решать, утилизировать или восстанавливать.

Следующий этап операции — откачка нефтепродуктов с затонувших частей танкеров. «Самая сложная фаза — нагреть мазут на глубине 20 м при окружающей температуре воды +4 градуса до температуры порядка 45 градусов. Это нужно, чтобы он получил текучесть и затем возможно было бы его откачать»,— пояснил глава Морспасслужбы. Ход и сроки запланированных работ во многом зависят от погодных условий.

Установку для откачки мазута из затонувших танкеров в Краснодарский край доставили в конце декабря 2024 года.

Маргарита Синкевич