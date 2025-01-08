Почти 130 тысяч тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Кубани

С побережья Краснодарского края собрали и вывезли свыше 129 тыс. тонн песка с нефтепродуктами. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В Анапе и Темрюкском районе продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря в Керченском проливе. Вчера в работах участвовали 6,8 тыс. человек, 650 единиц техники, включая болотоходы.

По данным оперштаба Краснодарского края, почти 100 тыс. тонн загрязненного песка вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. Для этого подготовили участок площадью 2,8 га. «У нас есть задача, чтобы весь собранный загрязненный песок был утилизирован. Работа уже ведется. Подобраны несколько лицензионных компаний по обеззараживанию замазученного грунта»,— процитировала пресс-служба оперштаба региона председателя «Российского экологического общества» Рашида Исмаилова.

Сегодня, 8 января, работы в Анапе и Темрюкском районе ведутся на 11 участках. Добровольцам предоставляют защитную одежду, перчатки и лопаты. «Также всех обеспечат бесплатным питанием, чаем, выпечкой, а сделать перерыв и отдохнуть можно в пунктах обогрева»,— говорится в сообщении оперштаба Кубани.

По данным на 7 января, в акватории от порта Анапа до села Витязево 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы абсорбировали мазут. За сутки обработано 20 км береговой линии.

Маргарита Синкевич