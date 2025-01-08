Немецкий Rheinmetall передал Украине первый экземпляр новейшей БМП Lynx

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые поставил на Украину новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Полученный Киевом экземпляр изготовили на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе в Нижней Саксонии.

По словам главы концерна Армина Паппергера, сейчас боевая машина, презентация которой состоялась в 2016 году, проходит испытания вооруженными силами Украины (ВСУ). В случае положительных отзывов со стороны военных будут организованы серийные поставки этой техники.

БМП Lynx уже производят в Венгрии в интересах местных вооруженных сил. В планах Rheinmetall — производство названных БМП с итальянским концерном Leonardo. Немецкая сторона также рассчитывает собирать Lynx на заводе на территории Украины.

Ранее стало известно о планах уходящей администрации президента США Джо Байдена объявить о последнем пакете помощи Украине.

Подробнее о поддержке Киева — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».