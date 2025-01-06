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«Нефтехимик» победил «Сибирь» после серии из шести поражений

«Нефтехимик» победил новосибирский клуб «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 и прервал серию из шести поражений.

Шайбы от нижнекамского «Нефтехимика» забили хоккеисты Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев. От команды «Сибирь» счет открыл нападающий Кирилл Рассказов.

Нижнекамский клуб с 39 очками находится на девятом месте в таблице восточной конференции. «Сибирь» расположилась на восьмой позиции с таким же количеством очков.

В предыдущей игре «Нефтехимик» проиграл «Авангарду» со счетом 1:5. Сегодня команде из Омска уступил казанский «Ак Барс».

Диана Соловьёва

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