«Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 1:3

В Казани «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3. Об этом сообщили в пресс-службе казанского хоккейного клуба.

Единственную шайбу от «Ак Барса» забил нападающий Артем Галимов на 18-й минуте. За один период на льду произошло две драки: между Кириллом Семеновым и Ридом Буше, Никитой Дыняком и Майклом Маклаудом.

Следующая игра «Ак Барса» пройдет 8 января в Казани против «Салавата Юлаева».

Диана Соловьёва