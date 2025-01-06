NBC узнал содержание прощальных выступлений Байдена перед уходом из Белого дома

Действующий президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома 20 января 2025 года намерен сделать по меньшей мере еще два публичных выступления, чтобы рассказать о внешнеполитических успехах и подвести итоги своей более чем 50-летней политической карьеры. Об этом сообщил телеканал NBC News. Первый раз в текущем году господин Байден выступил на брифинге, посвященном теракту в Новом Орлеане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard, Reuters Фото: Nathan Howard, Reuters

Как следует из материала, первое из выступлений будет посвящено американской внешней политике. Ожидается, что Джо Байден расскажет о необходимости вложений в развитие альянсов с участием США на мировой арене, а также усилиях Вашингтона по укреплению НАТО и развитию отношений с Индо-Тихоокеанским регионом. Уходящий глава Белого дома также обозначит важность продолжения помощи Украине.

Прощальная речь состоится после 12 января, когда завершится визит американского президента в Италию. Он обозначит ключевые этапы своей государственной службы, включая четырехлетнее пребывание на посту главы государства.

Сегодня Конгресс сертифицирует итоги ноябрьских выборов президента. Председательствовать на заседании будет проигравшая республиканцу Дональду Трампу вице-президент демократка Камала Харрис.

Подробнее — в материале «Ъ».