В Переславском округе пять семей остались без жилья из-за пожара

В поселке Приозерный Переславского муниципального округа сгорел пятиквартирный жилой дом. Пожар начался в субботу, 4 января, около 16:25 по адресу улица Нефтеразведка, дом №3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Переславском округе

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Пожар в Переславском округе

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

На место выехали 16 пожарных и пять единиц техники. Сотрудники МЧС боролись с огнем более пяти часов. Ликвидация возгорания была объявлена в 21:47. Пожар уничтожил кровлю площадью 400 квадратных метров и часть дома на площади 250 квадратных метров.

Пострадавших нет, но пять семей остались без жилья. Местные жители и неравнодушные люди собирают вещи, продукты и помогают в поиске нового жилья для погорельцев. Причины пожара будут установлены специалистами.

Антон Голицын