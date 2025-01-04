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В Канаше арестовали 71-летнего подозреваемого в убийстве предпринимателя

В Канаше избрали меру пресечения 71-летнему подозреваемому по делу об убийстве предпринимателя. Фигуранта заключили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СК Чувашии.

Ранее сообщалось, что в Канашском округе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя. По версии следствия, 2 января обвиняемый в костюме Деда Мороза выстрелил в хозяина магазина, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался на месте. Причиной убийства считают денежный долг владельца магазина перед фигурантом. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Сотрудники следствия продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

Диана Соловьёва

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