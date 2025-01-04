Ушли в минус

Сразу три мебельные фабрики, компанию «Динские колбасы» бизнесмена Олега Макаревича, а также двух застройщиков в 2024 году суд признал банкротом. Кроме того, кредиторы пытаются признать несостоятельным Краснодарский завод тяжелого станкостроения. Какие компании на Кубани разорились в этом году — в обзоре «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Застройщики-банкроты

В феврале Арбитражный суд Краснодарского края признал застройщика ООО ГК «Южная строительная компания» (ЮСК) несостоятельным.

С соответствующим заявлением в суд обратилась Ульяна Зинченко, являющаяся председателем ТСЖ «Карасунские озера». Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр на момент признания компании банкротом, составляла 2,6 млн руб. В ноябре суд включил в третью очередь реестра требований должника долг перед кредитором ООО «РХТ-Терминал» в сумме 35,8 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ГК «Южная строительная компания» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар — Леонид Шевцов. Последний финансовый отчет датирован 2020 годом, тогда выручка компании составила 19,1 млн руб., чистая прибыль — 50 тыс. руб. По данным из открытых источников, застройщик возвел ЖК «Знаменский» в Краснодаре. Срок конкурсного производства в отношении ГК «Южная строительная компания» суд продлил до 12 февраля 2025 года.

Также в феврале Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным застройщика «Метал-Инвест».

С соответствующим заявлением в суд обратилась ИФНС России №4 по городу Краснодару. За должником числится задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет в сумме 113,6 млн руб., в том числе 84,8 млн руб. — налог, 28,9 млн руб. — штрафные санкции.

Из материалов дела следует, что должник не ведет хозяйственную деятельность, последняя бухгалтерская отчетность предоставлялась в налоговый орган 21 апреля 2022 года, движений по расчетным счетам с июня 2022 года не выявлено. Кроме того, налоговой проанализированы подозрительные сделки должника, заключенные по заниженной стоимости с заинтересованными лицами, при этом доказательства поступления обществу денежных средств отсутствуют.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Металл-Инвест» зарегистрировано в 2015 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Юлия Кондратьева. Выручка компании за 2021 год составила 17,9 млн руб., убыток — 2,7 млн руб., кредиторская задолженность — 448,3 млн руб.

Прикубанский районный суд Краснодара с апреля 2023 года рассматривает уголовное дело в отношении руководителя и работников строительной организации, обвиняемых в совершении мошенничества с ущербом на сумму 1 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны 127 человек.

По данным следствия, в течение двух лет злоумышленники заключали с гражданами соглашения о задатке под предлогом продажи квартир в Краснодаре и получали средства. При этом руководитель и сотрудники компании не имели намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Фамилии фигурантов дела в сообщении пресс-службы МВД РФ не указаны, на сайте Прикубанского райсуда Краснодара есть данные об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении Павла Бурцева, Елены Николы и Юлии Кондратьевой. Последняя наряду с ООО «Метал-Инвест» является ответчицей по искам о возврате гражданам задатков, переданных при покупке квартир в одном из краснодарских жилых комплексов. Юлия Кондратьева с 2015 года является учредителем строительной компании «Металл-Инвест». Заседания по делу суд откладывает с мая 2023 года, следующее заседание назначено на 3 февраля 2025 года.

Продавец моторного топлива

Арбитражный суд Краснодарского края в марте признал банкротом ООО «Агронефтепродукт». С заявлением о банкротстве нефтекомпании в суд обратилась Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Краснодарскому краю (МИФНС №18 по КК). Сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляет свыше 14 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агронефтепродукт» зарегистрировано в 1999 году в Лабинске Краснодарского края. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Учредитель — Максим Неженец (100% УК). Выручка компании за 2022 год составила 165,7 млн руб., убыток — 8,5 млн руб.

На сайте «Агронефтепродукта» указано, что компания имеет свой специализированный автопарк и логистический центр, осуществляет поставки нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива по Краснодарскому краю и всему ЮФО.

В октябре комплекс имущества АЗС банкрота в Лабинском районе купила на торгах компания «Шинойлтранс» за 121,6 млн руб. В декабре, согласно данным ЕФРСБ, земельный участок должника площадью 63 тыс. кв. м в Лабинске приобрело за 12,9 млн руб. ООО «Строительный инвестиционный трест».

Завод тяжелого станкостроения

В марте Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС). С заявлением о признании завода несостоятельной в суд в марте 2023 года обратился «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» (ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»). Требования истца составили 15,5 млн руб. Долг возник в 2017 году в результате неисполненного договора поставки токарного станка. В апреле того же года в отношении завода была введена процедура наблюдения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» зарегистрировано в 2002 году (юридическое название бывшего Станкостроительного завода имени Г. М. Седина). Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Руководит обществом Александр Акимочкин. Выручка КЗТС по итогам 2022 года составила 2,5 млн руб., чистый убыток — 848 тыс. руб.

Завод имени Седина («Кубаноль») основан в Краснодаре в 1911 году. В конце 80-х годов XX века токарно-карусельные станки его производства применялись не только в Советском Союзе, но и экспортировались в 90 стран мира. Сегодня 100% доли в уставном капитале Краснодарского завода тяжелого станкостроения принадлежит Международному ОАО «Седин» во главе с Игорем Соболевым. Как писало издание «Юга.ру», МОАО «Седин» сдает в аренду часть помещений и цехов станкостроительного предприятия, собственниками которых являются «дочки» холдинга.

Контракт между КЗТС и «Стройкомплекс НПО ПМ» был заключен в 2017 году. Стоимость станка и его установки составляла 38,5 млн руб., срок изготовления — 10 месяцев. По условиям договора платежи были разделены на четыре части: первый в размере 40% от общей суммы договора заказчик должен был оплатить в течение десяти дней, последние 10% — после сдачи станка.

Согласно материалам дела, 1 декабря 2017 года ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» перечислило КЗТС первый платеж (15,4 млн руб.). Через девять месяцев Краснодарский завод тяжелого станкостроения приостановил изготовление станка «в связи с остановкой финансирования заказа покупателем». Спустя три года ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» признали банкротом. Конкурсный управляющий общества Сергей Иванов направил в адрес КЗТС уведомление об отказе от исполнения договора и потребовал вернуть аванс. Отказ КЗТС послужил основанием для обращения в суд.

Однако в сентябре банкротство Краснодарского станкостроительного завода «Седин» было прекращено. Это связано с неназначением в срок арбитражного управляющего предприятием. В ноябре апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Кубани о прекращении банкротства Краснодарского станкостроительного завода «Седин» и вернул дело на новое рассмотрение.

Фирма Олега Макаревича

В июле Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Динские колбасы», бенефициаром которого является кубанский бизнесмен Олег Макаревич. С соответствующим исковым заявлением обратилась инспекция ФНС России №5 по Краснодару. Конкурсным управляющим назначена Маргарита Воропай.

Из материалов дела следует, что должник имеет установленную в рамках дела о банкротстве и непогашенную задолженность в размере 131,3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Динские колбасы» зарегистрировано в Краснодаре в 2002 году. Основным видом деятельности компании являются аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором является Альберт Вовкотруб, бенефициаром — Олег Макаревич. По итогам 2023 года выручка компании составила 52 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Согласно материалам дела, обществу принадлежит на праве собственности 55 объектов общей кадастровой стоимостью 866,3 млн руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в апреле 2021 года отделом полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодару была распространена ориентировка на Олега Макаревича, 1962 года рождения, за совершение преступления по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По данным источников «Ъ-Кубань» в правоохранительных органах, в настоящий момент господин Макаревич ни в региональном, ни в федеральном розыске не значится.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Макаревич является соучредителем 28 юридических лиц, зарегистрированных в Краснодарском крае и Крыму. Среди них ООО «ЮМК Банк», ООО «Юмком», ООО «Динские колбасы», ООО «Оптметаллресурс» и другие.

Три мебельные фабрики

В августе сразу три кубанские мебельные фабрики признаны банкротами. Речь идет о краснодарских ООО «Фаворит-Мебель» и ООО «Мебельная фабрика "Мадера"», а также ООО «Мах-Мебель» из станицы Динской. Разорившиеся фабрики занимались производством мебели для дома, офиса и бизнеса.

Компании «Фаворит-Мебель» и «Мадера» признаны несостоятельными 21 августа решением Арбитражного суда Краснодарского края, фабрика «Мах-Мебель» — 22 августа. Согласно судебным материалам, у мебельных производств образовались задолженности перед ООО «Бинаком» по договорам аренды.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Мах-Мебель» учреждено в 2012 году Максимом Рыловым. Последняя финансовая отчетность датирована 2017 годам, тогда чистая прибыль общества составила 7 тыс. руб. ООО «Мадера» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году, бенефициар — Александр Орлянский. Согласно финансовой отчетности за 2018 год, чистая прибыль общества составила 1,5 млн руб. Фабрика «Фаворит» начала работу в 2012 году, с 2016 года основным владельцем являлся Григорий Бубырь. Последний финансовый отчет в системе публиковался в 2014 году, чистая прибыль компании тогда составила 814 тыс. руб.

«Дочка» дилерской сети

Сочинскую «дочку» дилерской сети «Модус» Арбитражный суд Краснодарского края в сентябре признал банкротом. Конкурсное производство открыто до 6 февраля 2025 года.

В решении суда указано, что гендиректору должника Николаю Абдашеву необходимо передать документацию конкурсному управляющему. У компании отсутствует возможность восстановления платежеспособности, также суд не выявил признаков преднамеренного банкротства и подозрительных сделок.

ООО «Модус-Сочи» зарегистрировано в Сочи в 2013 году. Основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. Бенефициаром общества является Алексей Лещенко (совладелец ОАО «Модус»).

В отношении должника Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в декабре 2021 года. С соответствующим заявлением обратился индивидуальный предприниматель Антон Васильев. Сумма задолженности перед бизнесменом составила 324 тыс. руб. В 2022 году с заявлением о включении в реестр требований должника также обратилось ООО «Авто-Премиум», долг ООО «Модус-Сочи» перед кредитором составил 79,8 млн руб.

Холдинг «Модус» в прошлом — один из крупнейших региональных автодилеров. В его состав входили 43 дилерских центра на юге России (в Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе, а также в Воронеже и Липецке). Холдинг продавал модели BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Nissan, Hyundai, Ford, Mazda, Peugeot, Citroen и другие, а также автомобили с пробегом. Учредителя «Модуса» Алексея Лещенко Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом в феврале 2020 года по заявлению предпринимателя Игоря Смолькина. Поводом для заявления о банкротстве стал долг в размере 10,6 млн руб.

В 2020 году по заявлению ООО «СБК Геофизика» были признаны банкротом ООО «Модус-Новороссийск» и ООО «Модус-Краснодар». В августе 2023 года автосалон дочки «Модуса» в Краснодаре продали за 222 млн руб.

Сочинский водоканал

В ноябре решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Сочиводоканал» (не связанная с МУП «Водоканал» Сочи структура) признано банкротом. В отношении организации открыли конкурсное производство сроком до 19 мая 2025 года. Конкурсным управляющим утвержден Денис Мирошниченко.

Как следует из текста постановления суда, с иском о признании ООО «Сочиводоканал» банкротом обратился индивидуальный предприниматель Евгений Кузьмин. В августе 2023 года заявление приняли к производству, было назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления. В июне 2024 года в отношении ООО «Сочиводоканал» ввели процедуру наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочиводоканал» зарегистрировано в 2013 году в Сочи. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Данных о доходах и прибыли компании за 2023 год нет.

Тат Гаспарян