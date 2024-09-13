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Суд признал банкротом «дочку» дилерской сети «Модус» в Сочи

Сочинскую «дочку» дилерской сети «Модус» арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом. Конкурсное производство открыто до 6 февраля 2025 года, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил конкурсным управляющим ООО «Модус-Сочи» Сергея Горшенева. В решении суда указано, что гендиректору должника Николаю Абдашеву необходимо передать документацию конкурсному управляющему. У компании отсутствует возможность восстановления платежеспособности, также суд не выявил признаков преднамеренного банкротства и подозрительных сделок.

ООО «Модус-Сочи» зарегистрировано в Сочи в 2013 году. Основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. Бенефициаром общества является Алексей Лещенко (совладелец ОАО «Модус»).

В отношении должника Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в декабре 2021 года. С соответствующим заявлением обратился индивидуальный предприниматель Антон Васильев. Сумма задолженности перед бизнесменом составила 324 тыс. руб. В 2022 году с заявлением о включении в реестр требований должника также обратилось ООО «Авто-Премиум», долг ООО «Модус-Сочи» перед кредитором составил 79,8 млн руб.

Холдинг «Модус» в прошлом — один из крупнейших региональных автодилеров. В его состав входили 43 дилерских центра на юге России (в Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе, а также в Воронеже и Липецке). Холдинг продавал модели BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Nissan, Hyundai, Ford, Mazda, Peugeot, Citroen и другие, а также автомобили с пробегом. Учредителя «Модуса» Алексея Лещенко Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом в феврале 2020 года по заявлению предпринимателя Игоря Смолькина. Поводом для заявления о банкротстве стал долг в размере 10,6 млн руб.

В 2020 году по заявлению ООО «СБК Геофизика» были признаны банкротом ООО «Модус-Новороссийск» и ООО «Модус-Краснодар». В августе 2023 года автосалон дочки «Модуса» в Краснодаре продали за 222 млн руб.

Тат Гаспарян

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