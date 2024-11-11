Банкротство до «Седин»

Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Кубани о прекращении банкротства Краснодарского станкостроительного завода «Седин» и вернул дело на новое рассмотрение. Прекращение банкротства предприятия было обусловлено тем, что в течение трех месяцев на нем не был назначен конкурсный управляющий. Эксперты считают эту причину «чисто технической», а возобновление банкротства — неминуемым.

Фото: Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

Арбитражный апелляционный суд №15 в Ростове-на-Дону направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края иск Инспекции федеральной налоговой службы №3 по Краснодару на определение нижестоящей инстанции от 5 августа 2024 года по делу о прекращении банкротства ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке Арбитражного суда.

Согласно материалам дела, речь идет о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Кубани, который 5 августа текущего года прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"». Вместе с прекращением производства по делу о несостоятельности некогда крупнейшего предприятия Краснодара, суд прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Как указано в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве, несмотря на то что решение суда было принято еще 5 августа, информация до конкурсного управляющего заводом была доведена только в начале сентября. В документах суда указано, что открытое заседание, на котором было принято решение о прекращении банкротства предприятия, прошло в отсутствие лиц, участвующих в деле.

ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"» было признано банкротом 15 апреля 2016 года. Тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство. На тот момент должник имел просроченную задолженность 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование). История завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие было одним из лидеров советского станкопрома, специализирующимся на выпуске токарно-карусельных станков и специальных станков для предприятий железнодорожного транспорта.

Согласно документам суда, 10 ноября 2020 года конкурсным управляющим завода «Седин» был утвержден Алексей Гусев, а 11 октября — Руслан Сергиенко, которого 1 июля 2024 года освободили от исполнения обязанностей. В итоге суд пришел к выводу, что производство по делу подлежит прекращению, поскольку, согласно закону, кандидатура нового арбитражного управляющего не была представлена в течение трех месяцев с даты отстранения господина Сергиенко.

«Из материалов дела следует, что рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего должника определением от 12 марта 2024 года назначено на 13 мая 2024 года, а определением от 13 мая 2024 года отложено на 5 августа 2024 года. Таким образом, в течение более трех месяцев не разрешен вопрос утверждения конкурсного управляющего должника. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что производство по делу о несостоятельности (банкротстве) подлежит прекращению»,— говорится в определении Арбитражного суда края от 5 августа.

Там также уточняется, что эти решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции до 5 сентября 2024 года, но, судя по заявлению арбитражного управляющего Сергиенко, до него информация была доведена только 3 сентября, соответственно, времени на подачу апелляционной жалобы уже не было. А поскольку господин Сергиенко было отстранен от исполнения обязанностей управляющего банкротом, в суд с иском о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы обратился конкурсный кредитор банкрота — Инспекции федеральной налоговой службы №3 по Краснодару.

В налоговом органе не смогли оперативно прокомментировать «Ъ-Кубань» свою позицию по делу, попросив направить официальный запрос на имя руководителя управления.

Как отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, налоговый орган добивается погашения задолженности и стремится устранять любые барьеры, этому препятствующие. Если есть основания для подачи иска о банкротстве, отмечает эксперт, налоговый орган его подает, если в ходе банкротства возникают ситуации, которые процедуру блокируют, он будет добиваться устранения этих препятствий.

«Допущение процессуальных ошибок, таких как несвоевременное уведомление участвующих в процессе лиц, является грубым нарушением для того, чтобы решение, принятое в результате, отменить»,— говорит господин Жарский.

По его словам, шансы вернуть предприятие в конкурсное производство можно назвать высокими, а причина прекращения дела о банкротстве — чисто техническая. «Долги никуда не делись, а это значит, что, едва "вынырнув" из процедуры, должник неминуемо погрузится обратно. Вне зависимости от того, будет иметь успех налоговый орган или нет, возобновление банкротства можно назвать неминуемым»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко