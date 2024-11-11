Банкротство до «Седин»
Налоговый орган Краснодара требует возобновить дело о несостоятельности станкостроительного завода
Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Кубани о прекращении банкротства Краснодарского станкостроительного завода «Седин» и вернул дело на новое рассмотрение. Прекращение банкротства предприятия было обусловлено тем, что в течение трех месяцев на нем не был назначен конкурсный управляющий. Эксперты считают эту причину «чисто технической», а возобновление банкротства — неминуемым.
Арбитражный апелляционный суд №15 в Ростове-на-Дону направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края иск Инспекции федеральной налоговой службы №3 по Краснодару на определение нижестоящей инстанции от 5 августа 2024 года по делу о прекращении банкротства ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке Арбитражного суда.
Согласно материалам дела, речь идет о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Кубани, который 5 августа текущего года прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"». Вместе с прекращением производства по делу о несостоятельности некогда крупнейшего предприятия Краснодара, суд прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Как указано в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве, несмотря на то что решение суда было принято еще 5 августа, информация до конкурсного управляющего заводом была доведена только в начале сентября. В документах суда указано, что открытое заседание, на котором было принято решение о прекращении банкротства предприятия, прошло в отсутствие лиц, участвующих в деле.
ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"» было признано банкротом 15 апреля 2016 года. Тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство. На тот момент должник имел просроченную задолженность 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование). История завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие было одним из лидеров советского станкопрома, специализирующимся на выпуске токарно-карусельных станков и специальных станков для предприятий железнодорожного транспорта.
Согласно документам суда, 10 ноября 2020 года конкурсным управляющим завода «Седин» был утвержден Алексей Гусев, а 11 октября — Руслан Сергиенко, которого 1 июля 2024 года освободили от исполнения обязанностей. В итоге суд пришел к выводу, что производство по делу подлежит прекращению, поскольку, согласно закону, кандидатура нового арбитражного управляющего не была представлена в течение трех месяцев с даты отстранения господина Сергиенко.
«Из материалов дела следует, что рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего должника определением от 12 марта 2024 года назначено на 13 мая 2024 года, а определением от 13 мая 2024 года отложено на 5 августа 2024 года. Таким образом, в течение более трех месяцев не разрешен вопрос утверждения конкурсного управляющего должника. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что производство по делу о несостоятельности (банкротстве) подлежит прекращению»,— говорится в определении Арбитражного суда края от 5 августа.
Там также уточняется, что эти решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции до 5 сентября 2024 года, но, судя по заявлению арбитражного управляющего Сергиенко, до него информация была доведена только 3 сентября, соответственно, времени на подачу апелляционной жалобы уже не было. А поскольку господин Сергиенко было отстранен от исполнения обязанностей управляющего банкротом, в суд с иском о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы обратился конкурсный кредитор банкрота — Инспекции федеральной налоговой службы №3 по Краснодару.
В налоговом органе не смогли оперативно прокомментировать «Ъ-Кубань» свою позицию по делу, попросив направить официальный запрос на имя руководителя управления.
Как отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, налоговый орган добивается погашения задолженности и стремится устранять любые барьеры, этому препятствующие. Если есть основания для подачи иска о банкротстве, отмечает эксперт, налоговый орган его подает, если в ходе банкротства возникают ситуации, которые процедуру блокируют, он будет добиваться устранения этих препятствий.
«Допущение процессуальных ошибок, таких как несвоевременное уведомление участвующих в процессе лиц, является грубым нарушением для того, чтобы решение, принятое в результате, отменить»,— говорит господин Жарский.
По его словам, шансы вернуть предприятие в конкурсное производство можно назвать высокими, а причина прекращения дела о банкротстве — чисто техническая. «Долги никуда не делись, а это значит, что, едва "вынырнув" из процедуры, должник неминуемо погрузится обратно. Вне зависимости от того, будет иметь успех налоговый орган или нет, возобновление банкротства можно назвать неминуемым»,— резюмирует эксперт.