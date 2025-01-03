Токаев не увидел предпосылок для досрочных выборов в парламент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии предпосылок для досрочных парламентских выборов в стране. По его словам, информационный шум о вероятности досрочного голосования распространяется в сети намеренно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность»,— сказал господин Токаев в интервью газете «Ана Тили».

Президент выразил уверенность, что парламентские выборы в Казахстане состоятся в предусмотренные законодательством сроки. «Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов»,— отметил господин Токаев.

В январе 2023 года Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижняя палата парламента) и маслихаты (местные представительные органы), объявив досрочные выборы. Решение он объяснил проведением конституционной реформы. Изначально парламентские выборы должны были состояться в 2025 году. По итогам мартовского голосования, шесть из семи партий преодолели пятипроцентный барьер и прошли в состав Мажилиса парламента Казахстана. Среди них — правящая партия «Аманат», которая набрала 53,9% голосов.