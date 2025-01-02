Полиция Южной Кореи провела обыск в аэропорту, где разбился самолет Jeju Air

Полиция южнокорейской провинции Чоннам провела обыск в аэропорту Муан, где в декабре разбился самолет. Ордер на обыск выдали в рамках дела о халатности, повлекшей смерть людей, сообщает «Рёнхап».

По данным агентства, в аэропорту изъяли документы. Следственные мероприятия также прошли в сеульском офисе авиакомпании Jeju Air и в офисе Пусанского регионального управления авиации.

29 декабря Boeing 737-800 Jeju Air потерпел крушение при посадке в Муане. В результате погибли 179 человек из 181 находившего на борту. Самолет следовал из Бангкока, эта авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв.

Аэропорт закрыт до вторника, 7 января. Полиция запретила выезд из страны гендиректору авиакомпании Ким И Бэ. Южнокорейские военные также проводят проверку авиапарка страны. Вчера, 1 января, была завершена расшифровка одного из двух черных ящиков.