Отставки и назначения года

В Краснодарском крае и Крыму в ушедшем году произошли значимые кадровые перемены во власти, бизнесе, силовых ведомствах и спорте. Как увольняли за коррупцию, за что вручали часы, как продвигались по службе и почему были вынуждены уйти после скандала с пометкой «18+» — в подборке «Ъ-Кубань».

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» Антикоррупционная кампания

Расплата за покровительство

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 мая подписал распоряжение, освобождающее вице-губернатора Сергея Власова от должности, через четыре дня после его задержания по подозрению в коррупции.

По версии следствия, Сергей Власов, курировавший строительную сферу региона, использовал свое служебное положение в интересах взяткодателя. СМИ сообщали, что речь шла о взятке в 1,3 млн руб. от застройщика. Подозреваемый находится в СИЗО.

Новым вице-губернатором назначен Александр Нестеренко, ранее возглавлявший Главное управление строительства Краснодарского края.

В СИЗО с СВО

В мае в отставку с благодарностями от губернатора и подарочными часами ушел мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В сентябре бывший мэр отправился на СВО, но в этом же месяце он был этапирован из зоны военных действий и задержан в Москве. Экс-чиновнику Сочи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), сумма ущерба по делу составляет 3,7 млн руб.

В городе Сочи короткие ночи

Временно исполняющим обязанности главы города 15 мая был назначен Олег Бурлев, однако с июня врио мэра Сочи стал Андрей Прошунин, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края.

В июле за его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты, и он избавился от приставки врио.

13 августа Олег Бурлев покинул городскую администрацию по собственному желанию.

Через силу

В августе заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко был задержан на рабочем месте и снят с должности.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества). Кроме того, ему вменили в вину организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину Сергей Симоненко не признал. В СМИ сообщалось, что следователи нашли у него больше 20 автомобилей, 50 объектов недвижимости и 250 млн руб. На его активы суд наложил обеспечительный арест.

Недетский праздник

Глава села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края Михаил Игнатенко, а также сотрудники местного ДК уволились после скандала с новогодним представлением. 31 декабря 2023 года в сельском ДК показали эротический спектакль с пометкой «18+». Некоторых зрителей возмутили элементы сценария, в частности, имитация постельной сцены Деда Мороза и Снегурочки за ширмой. Очевидцы выложили видео в сеть и сообщили, что, несмотря на возрастное ограничение, на представлении присутствовали несовершеннолетние.

» Кадровые ротации

Взялся за гуж

В мае глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского.

Ранее министр принес извинения жителям за срыв сроков поставки лекарств. Своих постов также лишились: в июне — глава администрации Сак Александр Овдиенко, в июле — глава Керчи Святослав Брусаков.

Первый чиновник подал в отставку после критики от главы республики за плохую уборку улиц и вывоз мусора в курортный сезон. Второй — после критики об неэффективном благоустройстве территорий.

Тонкости настройки

В мае по собственному желанию ушел с должности министр курортов и туризма Вадим Волченко, а в августе — министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко.

По словам главы республики, «ротация кадров продолжается, ее цель — повышение эффективности управления». В сентябре в Крыму появился врио министра экономического развития Роман Хитущенко, который ранее занимал должность первого заместителя министра ведомства.

» Карьерный лифт

По совокупности заслуг

В ноябре Евгений Первышов указом президента назначен врио главы Тамбовской области. Новый губернатор занимал должность главы Краснодара в 2015–2021 гг., был депутатом Госдумы, в 2022-2024 гг. — участником СВО, а после прошел обучение по кадровой программе «Время героев». Господин Первышов так прокомментировал свое назначение: «Я не знал до последнего, с какой целью пригласили (в Кремль.— Ред.), и о регионе вообще речи не шло».

В сентябре новым представителем исполнительной власти республики Крым в Совете Федерации (СФ) стал участник СВО, гвардии старший сержант Юрий Нимченко. По словам главы республики, он зарекомендовал себя как надежный и ответственный профессионал.

Силы назначения

В марте новым руководителем управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю назначен Александр Просвернин.

В сентябре Южное таможенное управление возглавил генерал-майор таможенной службы Андрей Беляев, а в октябре генерал-майор Галина Косогорская получила назначение главой Федеральной службы судебных приставов Краснодарского края.

В декабре УФСБ по Краснодарскому краю возглавил Леонид Михайлюк.

» Деньги любят счет

В январе директором компании «Отельстрой», приобретенной Mantera Group, назначен Василий Пахолюк, экс-президент ликвидированной Ассоциации отельеров Сочи. Ранее Mantera Group учредила холдинговую компанию для управления отелями — ООО «Отель Инвест». В структуру новой компании вошли московское ООО «Отельсервис» (специализируется на капиталовложениях в уставные капиталы и венчурном инвестирование) и ООО «Отельстрой» (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, лицензиат бренда Radisson).

Нефть всему голова

В феврале в ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (дочернее предприятие ПАО «НК "Роснефть"» в Краснодаре) произошла смена генерального директора. Возглавлявший на протяжении трех лет нефтегазовую компанию Владимир Трубников покинул пост. Исполняющим обязанности генерального директора ООО «РН-Краснодарнефтегаз» назначен Максим Мирошниченко.

В ноябре бывший руководитель компании ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Андрей Гаврилец назначен гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Предприятие он возглавлял с 2019 года. ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» управляет сетью АЗС компании в регионах ЮФО. Центральный офис сбытовой компании расположен в Краснодаре.

» Около футбола

Последний гол

В марте новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал 40-летний Мурад Мусаев. После вылета «Краснодара» из Кубка России клуб расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. Официальная причина данного решения не называлась. Мурад Мусаев был главным тренером «Краснодара» в 2018–2021 годах. Он покинул этот пост в апреле 2021 года после матча с «Ахматом», который закончился проигрышем со счетом 0:5 (самое крупное домашнее поражение в истории ФК «Краснодар»). В сезоне 2018/19 «Краснодар» под руководством господина Мусаева во второй раз в истории стал бронзовым призером чемпионата России.

В мае Любомир Кантонистов покинул пост генерального директора профессионального футбольного клуба «Кубань». Как сообщала пресс-служба команды, трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. Гендиректором «Кубани» Любомир Кантонистов был назначен в марте 2023 года. В команде назвали «весомым» его вклад в развитие клуба.

Андрей Ульченко