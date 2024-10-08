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Службу судебных приставов на Кубани возглавила генерал-майор Галина Косогорская

Врио руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов в Краснодарском крае назначена генерал-майор Галина Косогорская. Ее представил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Одной из важнейших задач приставов на Кубани является борьба с незаконной миграцией, отметил глава региона. Он напомнил, что с начала года выдворено уже 1,2 тыс. иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.

Второй главной задачей в работе судебных приставов региона господин Кондратьев назвал исполнение судебных решений, принятых по самовольным строениям. Он считает, что незаконные объекты должны быть снесены, а до конца решения по таким постройкам доводят именно приставы.

«Также важна работа по взысканию задолженностей — в первом полугодии в консолидированный бюджет края перечислено 2,3 миллиарда рублей налогов, штрафов, госпошлин. Рассчитываю, что наше сотрудничество по всем направлениям будет продуктивным, принесет пользу региону и жителям»,— написал Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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