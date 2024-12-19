В деле экс-замглавы кубанского МЧС появился признавший вину фигурант

Суд заключил под стражу еще одного фигуранта, давшего признательные показания по уголовному делу против экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Другой подозреваемый объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Согласно материалам дела, обвиняемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции фигуранта в Россию или задержания на территории РФ.

По данным следствия, Сергей Симоненко подозревается в подготовке убийств на основании показаний его бывших подчиненных, потерпевших и свидетелей. Расследование продлено до 4 февраля 2025 года.

Бывшему замглавы МЧС предъявлены обвинения в двух эпизодах покушения на убийство человека в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также организации убийства в составе группы по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его задержали и доставили в Москву 31 июля, после чего Басманный суд вынес решение об аресте.

По данным Генпрокуратуры РФ, у Сергея Симоненко и его семьи выявлено имущество, приобретенное на незаконные доходы: 250 млн руб., более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. Сейчас инициирована процедура обращения этих активов в доход государства.

Нурий Бзасежев