Промышленность к нам приходит

В феврале «Татнефть» заключила сделку по приобретению 50% акций казахской нефтяной компании Karaton Operating Ltd, а уже в августе «Татнефть» и SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) подписали соглашение о сотрудничестве на нефтяном месторождении в Азербайджане. В декабре татарская молочная компания «Юнимилк» была передана Руслану Алисултанову, экс-заместителю министра сельского хозяйства Чечни и председателю совета директоров Health & Nutrition. В 2024 году также стало известно о планах построить новый грузовой порт на месте слияния Волги и Камы, а также создания ОЭЗ портового типа на территории Свияжского мультимодального комплекса. Помимо логистических проектов в Татарстане хотят построить заводы по производству строительных материалов, масла и биокомпонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие в производственном цеху ПАО "КАМАЗ".

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рабочие в производственном цеху ПАО "КАМАЗ".

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В феврале 2024 «Татнефть» заключила сделку по приобретению 50% акций казахской компании Karaton Operating Ltd. Она обошлась в $18,2 млн или в 1,6 млрд руб. Karaton Operating Ltd — держатель контракта на добычу углеводородов на участках недр Каратон в Атырауской области. В результате сделки, подписанной в Казани 21 февраля текущего года, материнская компания «Казмунайгаз» утратила контроль над Karaton.

В августе между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и ПАО «Татнефть» были подписаны соглашение о сотрудничестве в нефтехимической сфере и меморандум о взаимопонимании по совместной работе на нефтяном месторождении. Компания «Татнефть» начнет работу на месторождении Биби-Эйбат в Азербайджане совместно с SOCAR. Стороны подписали «дорожные карты» для создания совместного предприятия по производству смазочных материалов, которое будет организовано на территории Азербайджана.

Помимо стран Центральной Азии, «Татнефть» реализует проекты в сфере нефтегазохимии и переработки нефти совместно с китайскими партнерами на 4,5 млн руб. Компания также намерена расширить свой портфель проектов, добавив новые инициативы с Китаем.

Другой важной сделкой года в декабре стал переход производителя молочных продуктов «Юнимилк» из Татарстана под контроль Руслана Алисултанова, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Чечни и председателя совета директоров Health & Nutrition (ранее известной как российский Danone). «Юнимилк» менее года назад стал владельцем российских активов французской компании Danone.

«Юнимилк» косвенно контролирует Health & Nutrition, но в пресс-службе компании «Ъ Волга-Урал» сообщили, что смена владельца не окажет влияния на работу «Юнимилк» и Health & Nutrition, так как эти организации и ранее функционировали независимо друг от друга, а их операции не пересекались.

Еще в мае 2024 года дочерняя структура «Юнимилк» — «Вамин р» приобрела бывшие производственные активы Danone в России. По данным Financial Times, за контроль над российским бизнесом Danone структура «Юнимилк» согласилась заплатить 17,7 млрд руб., что эквивалентно 191,5 млн по курсу на май текущего года.

Ранее компанию возглавлял Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца молочной компании Вагиза Мингазова. До сделки Руслан Алисултанов владел лишь 1% акций компании.

В 2024 году также анонсировали строительство нового грузового порта в Алексеевском районе Татарстана. Его планируют построить на месте слияния рек Волги и Камы к 2030 году. Проектная мощность терминала составит 5 млн тонн в год, а инвестиции в его реализацию составят 3 млрд руб.

Инвестором проекта выступила Альметьевская нефтедобывающая компания АО «СМП-Нефтегаз», в состав которой входит застройщик порта — АО «Автострада». Генеральный директор компании Александр Комлев сообщил, что порт будет построен на территории площадью 80 га. Проект включен в инвестиционные программы Татарстана и отражен в Транспортной стратегии республики.

Строительно-монтажные работы планируется завершить к 2026–2027 году. В перспективе к порту присоединится индустриальная площадка, прибрежная зона займет 189 га с возможностью расширения до 300 га.

Также на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра рассматривают возможность создания особой экономической зоны портового типа. Всего в рамках развития СММЛЦ в ближайшие три года планируется создать 15 тыс. новых рабочих мест. Общая площадь мультимодального центра составляет 244 га, и на его территории уже функционирует грузовой порт с протяженной причальной стенкой длиной 2,5 км, обеспечивающий возможность одновременной швартовки 13 судов.

В России действуют две особые экономические зоны (ОЭЗ) портового типа: одна находится в Ульяновске, другая — в Астраханской области.

Другой логистический проект, терминал имени Дэн Сяопина, осенью в тестовом режиме принял состав из КНР с импортом, а затем состоялась отправка состава на экспорт. Строительство логистического комплекса началось в 2023 году, он предназначен для отгрузки продукции предприятий Нижнекамска и ЭП-600 в частности. Общая площадь складских помещений комплекса составила 100 тыс. кв. м, общая площадь контейнерной площадки — 43 тыс. кв. м. К комплексу проведено шесть ж/д путей протяженностью 1,075 км. В проект инвестировано 51,5 млрд руб., планируемый грузооборот составит порядка 100 тыс. контейнеров.

Также в 2024 году анонсировали строительство завода по производству сухих строительных смесей. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что дефицит цемента — серьезная проблема для строительного сектора, связанная с логистикой и сложностями поставок цемента в регион, открытие нового производства же может помочь решить эти проблемы.

Компания «Август» планирует построить новый маслоэкстракционный завод в Бугульминском районе Татарстана. Кроме того, в этом районе будет открыт второй мегаэлеватор. Техническое открытие первого элеватора компании «Август», «Свияжск-Зернопродукт», состоялось 4 июля. Элеваторный комплекс расположен в Зеленодольском районе республики на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Всего на элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт», входящий в состав «Август-Агро», было потрачено 2,8 млрд руб. Новый комплекс имеет возможность отгрузки до 65 вагонов в сутки и 350 т зерна в час по железнодорожному транспорту. Водный транспорт на комплексе сможет отгружать до 700 т в час. В текущем году «Август-Агро» уже осуществил прямой экспорт продукции в Индию.

В сентябре также стало известно, что иранский производитель бытовой техники Entekhab Group планирует приобрести завод холодильников крупного китайского бренда Midea в Татарстане.

Ранее компания пыталась купить завод Vestel во Владимирской области, но сделка не состоялась из-за необходимости дополнительных 80 млн на переоборудование фабрики. По информации источников «Коммерсантъ», Entekhab Group стремится выйти на российский рынок бытовой техники после ухода западных брендов, что представляет собой одну из немногих возможностей для иранской компании расширить свое производство.

В Нижнекамском районе Татарстана также планируется построить завод терефталевой кислоты и биокомпонентов мощностью 1 млн тонн продукции в год. Строительство начнется в конце 2024 года и продлится пять лет. Инвестиции в проект составят 109,5 млрд руб. Проект был одобрен в октябре 2023 года, и ожидается, что на заводе будет создано 329 рабочих мест.

Производитель полимеров из Китая «Давн» также планирует инвестировать 300 млн руб. в производство в Елабуге. Из них 100 млн руб. пойдут на модернизацию инфраструктуры. Инвестиции создадут 30 новых рабочих мест, увеличат объем продаж до 20 тыс. тонн в год, расширят площадь хранения на 4 тыс. квадратных метров и увеличат рынок сбыта на 20%. Производственная мощность составит 10 тыс. тонн модифицированных пластиков.

Влас Северин