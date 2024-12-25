Завод терефталевой кислоты в Татарстане будет выпускать 1 млн тонн продукции в год

В Нижнекамском районе Татарстана планируют построить завод терефталевой кислоты и биокомпонентов мощностью 1 миллион тонн продукции в год. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талию Минуллину.

Строительство предприятия начнется в конце 2024 года и продлится пять лет. Инвестиции в проект составят 109,5 млрд руб.

Проект одобрили в октябре 2023 года. Ожидается, что на заводе создадут 329 рабочих мест.

Анар Зейналов