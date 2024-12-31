Карл III присвоил рыцарские титулы писателю Стивену Фраю и мэру Лондона

Правительство Великобритании опубликовало список из 1200 граждан, удостоенных наград в преддверии Нового года. По указу Карла III рыцарские титулы получили, в частности, бывший тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт, актер Стивен Фрай и мэр Лондона Садик Хан.

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2017 год Кадзуо Исигуро награжден Орденом кавалера почета. Также Орденами Британской империи получили золотые призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, в их числе — пловец Данкан Скотт и велогонщик Том Пидкок.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году прадедом Карла III, королем Георгом V. Существует пять степеней этой награды.

В середине декабря рыцарский титул получил режиссер Кристофер Нолан. В Великобритании титулом рыцаря или дамы награждают за достижения в различных областях, в том числе в искусстве, спорте, образовании. После получения титула мужчин принято именовать «сэр», а женщин — «дама» или «леди».