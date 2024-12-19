Кристофер Нолан получил рыцарский титул

Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана за вклад в киноиндустрию. Его жена, кинопродюсер Эмма Томас, была удостоена титула леди, сообщает The Independent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония посвящения в рыцари режиссера Кристофера Нолана

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP Церемония посвящения в рыцари режиссера Кристофера Нолана

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Церемония посвящения прошла 18 декабря в Букингемском дворце. На встрече король сказал, что ему понравился фильм «Оппенгеймер», который снял господин Нолан. В 2024 году кинолента завоевала семь статуэток премии «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру. «Было очень приятно, что он знаком с нашей работой. Он надеялся, что я восприму это как стимул к тому, чтобы делать больше»,— сказал господин Нолан о встрече с королем и о своем титуле.

В Великобритании титулом рыцаря или дамы награждают тех, кто добился значительных достижений в различных областях: в искусстве, спорте, образовании и в других сферах жизни. После получения титула мужчин принято именовать «сэр», а женщин — «дама» или «леди».

О том, сколько режиссер заработал на «Оппенгеймере» — в материале «Ъ FM» «Кристоферу Нолану подсчитали доход».