Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На новый корпус технопарка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» выделят 3,4 млрд руб.

Правительство Республики Татарстан выделит более 3,4 миллиардов рублей на строительство нового корпуса технопарка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Соответствующее постановление подготовлено Кабмином республики.

Предложение было выдвинуто Министерством экономики Татарстана, оно же назначено главным распорядителем бюджетных средств.

Новый корпус № 27 технопарка, названный в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина, займет площадь 55,8 тысяч квадратных метров.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...