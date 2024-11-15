На новый корпус технопарка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» выделят 3,4 млрд руб.

Правительство Республики Татарстан выделит более 3,4 миллиардов рублей на строительство нового корпуса технопарка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Соответствующее постановление подготовлено Кабмином республики.

Предложение было выдвинуто Министерством экономики Татарстана, оно же назначено главным распорядителем бюджетных средств.

Новый корпус № 27 технопарка, названный в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина, займет площадь 55,8 тысяч квадратных метров.

Влас Северин