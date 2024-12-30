Синоптики рассказали, какой в Сочи будет погода в новогоднюю ночь

В первые дни 2025 года температура воздуха в Сочи поднимется до +8… +12 градусов, а температура морской воды составит +11…+12 градусов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в ночь на 1 января 2025 года в Сочи ожидаются небольшие осадки. На побережье и в предгорьях будет идти дождь, а в горах — мокрый снег. Температура воздуха на побережье ночью составит +4…+6 градусов, в предгорьях около нуля.

В поселке Красная Поляна высота снежного покрова достигает 30 см, а выше на склонах хребта Аибга — до 1,5 м.

В Крыму в ночь на 1 января термометры будут показывать +2...7 градусов, днем температура воздуха прогреется до +13 градусов, а в четверг 2 января — до +14 градусов.

Андрей Николаев