Синоптики рассказали о новогодней погоде в Крыму

В Крым с 31 декабря придет потепление, которое продолжится и в первые дни 2025 года. Как сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», воздух прогреется до +13...14 градусов, обойдется без существенных осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во вторник 31 декабря температура воздуха повысится до 5...10 градусов тепла. В ночь на 1 января термометры будут показывать +2...7 градусов, днем температура воздуха прогреется до +13 градусов, а в четверг 2 января — до +14 градусов. Ветер юго-западный, будет достигать до 7–12 м/сек, местами до 17 м/сек.

Андрей Николаев