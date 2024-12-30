FT: власти Китая пытаются остановить волну задержаний бизнесменов

Центральное правительство Китая пытается остановить волну задержаний руководителей предприятий в регионах из-за нарастающего беспокойства среди представителей бизнеса. Власти опасаются, что это рискует подорвать усилия по стимулированию экономического роста, сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, в 2024 году в КНР были задержаны руководители более 80 компаний, акции которых котируются на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. Предполагается, что некоторые задержания «имели мало или вообще не имели никаких оснований». Во многих случаях они проводились органами, не связанными с бизнес-операциями предприятий, пишет FT. Китайские СМИ назвали это «рыбалкой на дальние дистанции».

Премьер-министр Китая Ли Цян в декабре призвал к ужесточению надзора за соблюдением законов в отношении компаний. Он пообещал, что правительство проведет проверку регионов с аномальным ростом доходов из-за штрафов и конфискаций или «высоким уровнем правоприменения за пределами их юрисдикции». Аналитики считают, что большое количество задержаний может быть связано с ухудшением финансового положения местных органов власти, пострадавших от резкого спада доходов от продажи земли на фоне кризиса в сфере недвижимости.

«На моих друзей давят со всех сторон»,— заявил FT неназванный крупный китайский инвестор. Он рассказал, что некоторые местные органы власти проверяют активы жителей, чтобы наложить штрафы на самых богатых. Сам предприниматель назвал такие действия «общенациональным шантажом».

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Китайской экономике корректируют курс».