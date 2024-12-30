Свердловские власти передали 1,2 тысяч квартир детям-сиротам

Фонд жилищного строительства Свердловской области передал 1,2 тыс. квартир детям-сиротам в 2024 году, сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что на обеспечение жильем льготников выделили 3,8 млрд руб. из казны области, 327,8 млн руб. — из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилье для детей-сирот в Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Жилье для детей-сирот в Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Жилые помещения полностью благоустроены, соответствуют санитарным и техническим нормам, с полным комплектом отделочных работ»,— заверила директор фонда Оксана Вохминцева.

По данным департамента, детям-сиротам передали более 100 квартир в новых домах в Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Первоуральске. «Десятки жилых помещений, полностью готовых к заселению, предоставлены в Качканаре, Кушве, Сысерти, Тавде, Серове, Сухом Логу»,— добавили в сообщении.

Отмечается, что в оперативном управлении фонда находится 6,6 тыс. квартир, в которых живут дети-сироты по договорам найма специализированного жилого фонда и социального найма. «Более 1 тыс. квартир в 2024 году приватизировано»,— подчеркнули в департаменте.

На обеспечение жильем детей-сирот в 2025 году в бюджете области предусмотрели около 4 млрд руб. В департаменте подчеркнули, что строительство новых домов с квартирами для льготников завершается в Екатеринбурге, Заречном, Серове, Шале, Лесном и Краснотурьинске. Работы по возведению жилья продолжаются в Сухом Логу, Кировграде, Красноуфимске, Тугулыме и Красноуральске.

Ранее, 3 декабря, депутаты заксобрания Свердловской области увеличили единовременную выплату детям-сиротам на ремонт жилого помещения с 100 до 170 тыс. руб. Соответствующую выплату смогут получить 190 человек. На эти цели в бюджете региона на 2025 год предусмотрели 32,7 млн руб.

Василий Алексеев